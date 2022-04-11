لأول مرة منذ 2018: بنك إسرائيل يرفع الفائدة إلى 0.35%

يرى مراقبون أن هذه الزيادة ستعقبها على دفعات سلسلة زيادات في نسبة الفائدة على مدار السنة الجارية

أعلن بنك إسرائيل اليوم (الإثنين)، لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف، عن رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 0.35٪ ، كما ورد في أخبار هيئة البث الرسمية "كان"، أمس. وبالرغم من أنها تعتبر زيادة طفيفة نسبيًا، تتلخص بربع بالمائة، لكن من المتوقع أن يشعر بها الإسرائيليون على الفور، من خلال الدفعات الشهرية.

وتعتبر الحرب في أوكرانيا إحدى الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى رفع الفائدة على ما أفاد محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، وتابع " إضافة إلى التباطؤ في النمو والتجارة، وتطوير أنواع أخرى من كورونا والأحداث الأمنية وعدم اليقين السياسي". وقال إن كل ذلك "يمكن أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والنمو". وتطرق المسؤول أيضاً إلى المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب عن إمكانية إجراء مزيد من الانتخابات.

وتؤكد التقارير أن آخر مرة ارتفع فيها سعر الفائدة كانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وفور ظهور كورونا، خفض بنك إسرائيل سعر الفائدة إلى عُشر بالمائة، من أجل خفض الأموال والسماح للاقتصاد الإسرائيلي بالصمود واجتياز الأزمة بأقل خسائر. أما الهدف هذه المرة فهو مخالف أي المقصود هو رفع قيمة المال لمواجهة التضخم الذي وصل إلى 3.5٪ الشهر الماضي، إضافة إلى لجم الأسعار في سوق العقارات لدفع المواطن إلى التريث وعدم الهرولة إلى البنوك للحصول على قرض عقاري.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادة ستعقبها على دفعات سلسلة زيادات في نسبة الفائدة على مدار السنة الجارية.