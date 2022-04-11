رئيس الوزراء الايطالي يصل الجزائر لمناقشة زيادة الكمية التي تستوردها بلاده من الغاز

رئيس الوزراء الايطالي سيحاول زيادة الكمية التي تستوردها بلاده من الغاز الطبيعي وتقليل التبعية لروسيا

وصل رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي اليوم الاثنين الى العاصمة الجزائرة، وذلك في إطار زيارة تتركز وتتمحور حول مطالب بلاده بزيادة كميات الغاز التي تستوردها من الجزائر، والتقليص من التبعية للغاز الروسي.

واستقبله في مطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة محمد عرقاب والمدير التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" توفيق حكار.

البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية ذكر أن الزيارة جاءت "تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين". وسيستقبل تبون دراغي على مائدة إفطار.

وتعتبر الجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير. وتستورد إيطاليا نحو 95 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه. وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي بنحو 45 بالمئة من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30 بالمئة.

ودفعت الحرب في أوكرانيا وحزمة العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث عن موارد أخرى خاصة أن الغاز يمثل 42 بالمئة من استهلاك البلاد للطاقة.

وسبقت زيارة دراغي للجزائر زيارة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة الناشطة للجزائر، بداية الشهر، حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة "إمداد إيطاليا بالغاز".وإلى جانب الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق الحكومة.