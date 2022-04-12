الجزائر وإيطاليا توقعان اتفاقية في مجال الغاز بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع الإنتاج

تحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود

وقع مجمع سوناطراك الجزائري مع المجمع الايطالي ايني , أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة, اتفاقية في مجال الغاز، ستسمح للشركتين “بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار”.

وقال مجمع سونطراك الجزائري في البيان إن الاتفاقية جاءت" بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي, من خلال تضافر جهود الشركتين, و زيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد)”.

و اضاف البيان, أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون. كما تؤكد رغبة الشريك الاستراتيجي إيني في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.

واشار بيان المجمع إلى أن العلاقة التجارية مع إيني, التي تعد واحدة من أهم عملاء سوناطراك, تعود إلى سنة 1977, حيث “سمح عقد بيع الغاز الطبيعي بإمدادها خلال العشريتين الأخيرتين بحجم يفوق مجمله 300 مليار متر مكعب الى غاية اليوم”.

وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك, توفيق حكار والمدير العام لشركة إيني, كلاوديو ديسكالزي" بحضور السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي السيد ماريو دراغي, ووفود من كلا البلدين.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل، أمس الإثنين، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ببهو مقر رئاسة الجمهورية.