الإمارات تتصدر الدول العربية في التصنيفات السيادية لـ4 وكالات عالمية

حصلت على مستوى +AA من فيتش وAA2 من موديز و-AA من كابيتال انتليجينس و-AA من اي اتش اس مع نظرة مستقبلية

تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لأربع من كالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، بعد حصولها على مستوى +AA من فيتش وAA2 من موديز و-AA من كابيتال انتليجينس و-AA من اي اتش اس مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني في التقييم السيادي لعام 2021.

وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، هذه المؤسسات هي موديز وفيتش وكابيتال انتليجينس واي اتش اس لعام 2021.

وتعكس هذه التصنيفات السيادية القوية نجاح الإمارات بجدارة في تخطي تداعيات وباء كورونا وقوة ومرونة سياستها في التعامل مع الظروف العالمية الطارئة والاستثنائية بما يعزز مكانتها المحورية مركزا اقتصاديا عالميا، تماشيا مع توجهات الإمارات للخمسين عاما المقبلة.

ونجحت دولة الإمارات في تحقيق نمو بلغت نسبته 3.8 في المئة خلال العام الماضي، بنسبة نمو تفوق النمو المحقق في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، وبقيمة ناتج محلي إجمالي 1.489 تريليون درهم (405.7 مليارات دولار).

ولم تتوقف دولة الإمارات عن جهودها الإصلاحية القوية مع استراتيجية الإمارات 2050 الطموحة؛ هذه الإصلاحات الهادفة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتنميته لتقوية النمو غير النفطي، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وإلى جانب كل هذه الخطوات، واصل القطاع المصرفي تمتعه برأسمال كاف، مع استمرار ضخ الاستثمارات، واستقرار الإقراض المصرفي بعد تباطؤ طبيعي خلال عام 2020 بسبب الجائحة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات نما عند 3.2 في المئة خلال العام الماضي، على أن يصعد إلى 3.4 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة مع انكماش بنسبة 6.2 في المئة في 2020.