المغرب: اكتشاف أزيد من مليار برميل من النفط بساحل إنزكان قرب مدينة أكادير على مساحة تُقدر بـ 11.228 كيلومتر مربع

وجود فرص استكشاف عالية في المنطقة لاستخراج المكافئ النفطي، في انتظار استكمال كافة الاجراءات وعمليات التنقيب

كشفت شركة “Europa Oil & Gas” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، عن اكتشاف أزيد من مليار برميل من المعادل النفطي قابل للاستخراج بدون أي مخاطر بساحل انزكان قرب مدينة أكادير على مساحة بحرية تُقدر بـ 11.228 كيلومتر مربع.

وبحسب مصادر متخصصة، يمكن من وجود فرص استكشاف عالية في المنطقة لاستخراج المكافئ النفطي، في انتظار استكمال كافة الاجراءات وعمليات التنقيب بهدف الشروع مستقبلا في اتخاذ عمليات الاستخراج.

وتم إحراز هذا الاكتشاف من طرف الشركة البريطانية التي تتوفر على ترخيص التنقيب عن النفط بساحل انزكان، وهو الترخيص الذي حصلت عليه في 2019، وشرعت في استغلاله في غشت 2021 على مساحة بحرية تُقدر بـ 11.228 كيلومتر مربع.

وسبق أن أعلنت الشركة البريطانية في شهر أغسطس/آب من عام 2021 عن انطلاق عملية لاستخراج حصة من رخصة حقل النفط بمنطقة إنزكان البحرية قبالة سواحل مدينة أكادير.

وأفصحت الشركة في الإعلان ذاته، على أن المنطقة تحتوي على أكثر من ملياري برميل من الاحتياط النفطي، في مساحة تقدر بـ 11.228 كلم مربع، كما أن هذه المساحة توجد على نفس الاتجاه الجيولوجي مع اكتشافات النفط والغاز الرئيسية على طول الساحل الغربي لأفريقيا.

ويشير تقييم حديث إلى أن حجما كبيرا من الموارد القابلة للاسترداد بأمان، يتجاوز 1 مليار برميل (معادل نفطي)، في خمسة آفاق مصنفة رئيسية، أي ما يعادل 107 مليارات دولار من الثروة النفطية (تقدر بنحو 107 دولارات، سعر برميل النفط) وهو ما يمثل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، والذي بلغ في عام 2020 ما يعادل 112.9 مليار دولار.