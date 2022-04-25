تسبب التحذيرات المتلاحقة في الصين من احتمال استمرار القيود الوبائية في موجة من القلق بشأن النشاط الاقتصادي.

شهدت الأسواق العالمية، اليوم الإثنين، يوما سيئا، حيث سيطرت على المتعاملين المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والوضع الوبائي في الصين حيث واصلت أسعار النفط الهبوط، وتراجعت الأسهم الأوروبية واليابانية بشكل ملحوظ، بعد خسائر فادحة في أسواق أخرى وانخفضت أسعار الذهب، لأقل مستوياتها في 4 أسابيع.

وتتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى الولايات المتحدة، ويترقبون عن كثب تعليقات المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة بأكثر من المتوقع سابقا، وأن يتبنى لهجة أكثر تشددا وسط تفاقم معدل التضخم.

وفي الوقت الذي تثار فيه مخاوف من احتمال ركود اقتصاد الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب التحذيرات المتلاحقة في الصين من احتمال استمرار القيود الوبائية في موجة من القلق بشأن النشاط الاقتصادي.