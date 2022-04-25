آلون ماسك يمتلك تويتر لتتحول منذ اللحظة إلى شركة خاصة

قال ماسك إنه الشخص المناسب لإطلاق القدرات الاستثنائية للمنصة أشار إلى رغبته في إحداث تغييرات داخل تويتر

كشفت وسائل إعلام عن موافقة مجلس إدارة تويتر على عرض الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار. وقال ماسك إنه الشخص المناسب لإطلاق القدرات الاستثنائية للمنصة، على ما جاء في بي بي سي. وأشار إلى رغبته في إحداث تغييرات داخل تويتر، من بينها تخفيف القيود على المحتوى.

وكان ماسك قد رفض، في وقت سابق من الشهر الجاري، الحصول على مقعد في مجلس إدارة تويتر، الأمر الذي كان سيحد من الأسهم المسموح له بامتلاكها، ثم قدم عرضا للاستحواذ على الشركة في 14 أبريل/نيسان.

يذكر أن ماسك عرض شراء موقع تويتر، ووصف نفسه بالشخص المناسب "لفتح" "الإمكانات غير العادية" لمنصة التواصل الاجتماعي.

وفي إعلان مفاجئ، قال ماسك إنه سيدفع 54.20 دولارا ثمنا للسهم في تويتر، مقدّرا القيمة الإجمالية للمنصة بحوالي 41 مليار دولار.

وتم الإعلان مؤخرا عن أن ماسك أصبح أكبر مساهم في تويتر، بعد أن امتلك حصة كبيرة في الشركة. وقال إنه سيعيد النظر في مكانته كمساهم بحال لم يتم قبول عرضه.