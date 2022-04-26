مسؤول أمريكي يحذر من أزمة غذائية بالضفة وغزة بسبب الحرب في أوكرانيا

جاءت تصريحات المسؤول الاممي خلال مشاركته بالجلسة الشهرية حول الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني

حذر نائب السفير الأمريكي في ألأمم المتحدة ريتشارد ميلس اليوم مجلس الأمن من أن الحرب الروسية -الاوكرانية من الممكن أن تتسبب بنقص الغذاء للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال إن الحرب تتسبب بنقص في القمح، والذي سيؤدي إلى نقص شديد بالغذاء.

وقال ميلس خلال اجتماعه الشهري في نيويورك حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بحسب النشر في "معاريف" إنه "بسبب العدوان الجامج للرئيس بوتين ضد إوكرانيا، نقص الأمن الغذائي قد يتفاقم خلال الأسابيع القادمة، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية مع ارتفاع أسعار الغذاء، الوقود والبضائع".

هذا التحذير يأتي بعد عدة أيام من طرح الأمين العام لوكالة الغوث والتشغيل التابعة للأمم المتحدة فيليب لزاريني موضوع الأزمات المالية التي تواجهها منظمته بتقديم الخدمات الى 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في سوريا ، لبنان، الاردن، الضفة الغربية، غزة والقدس الشرقية. وحذر المنسق الاممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مجلس الأمن من نقص الغذاء:"في اعقاب اندلاع الصراع في أوكرانيا، ارتفاع الأسعار والاضطرابات في السوق - التي تحدث في الشرق الأوسط- وتهدد مستويات الأمن الغذائي للعائلات الضعيفة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر حذرت منظمة "اوكسفام" من نفاذ مخزون القمح الفلسطيني مع انتهاء شهر رمضان ، وأشارت الى أنه بموجب برنامج الغذاء العالمي، سعر القمح في مناطق السلطة الفلسطينية ارتفع بنسبة 23.6%، في حين ارتفع سعر زيت الذرة بنسبة 26.3%، سعر العدس ارتفع بنسبة 17.6% وسعر الملح قفز بنسبة 30%.