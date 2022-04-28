إسبانيا تنفي عزمها بيع الغاز المستورد من الجزائر للمغرب

الجزائر:"أي كمية من الغاز المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود تقضي بفسخ العقد"

أكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة "غير تلك المنصوص عليها في العقود" مشيرة إلى أنها"اقتصرت على الاستجابة لطلب الدعم الذي أعرب عنه شريكها المغرب لضمان أمنه الطاقي على أساس العلاقات التجارية بين البلدين".

ونقلت وكالة إيفي الإسبانية عن مصادر من وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في الحكومة الإسبانية أن تفعيل هذه الآلية، التي تتمتع بـ "الشفافية الكاملة"، ناقشها مع الجزائر في الأشهر الأخيرة وتم إبلاغه للحكومة الجزائرية بذلك يوم أمس الأربعاء.

ومن جهتها قالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية إن "أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان".

وكانت الجزائر قد توقفت عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المنصرم عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء.

ويؤكّد خبراء أنّ رسوم المرور التي كان يجبيها المغرب من الجزائر على شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية.