هنغاريا: "نعارض مقاطعة جارفة من قبل الاتحاد الأوروبي للنفط والغاز الروسي"

أوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يجري النظر في إمكانية منح إعفاء للمجر وسلوفاكيا وسط تأييده المقاطعة

قال متحدث حكومي إن هنغاريا ستعارض أي محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض مقاطعة كاملة على الغاز والنفط من روسيا، بحسب واينت. وأوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من حزب الخضر أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة بعد للمقاطعة. ألمانيا لا تريد إحداث كارثة اقتصادية."

من جانبهم أوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يؤيد المقاطعة بحلول نهاية العام، وأنه يجري النظر في إمكانية منح إعفاء للمجر وسلوفاكيا.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الفائت، أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح لروسيا بأن تمارس "ابتزاز الغاز" للضغط على حلفاء بلاده الأوروبيين والالتفاف على العقوبات التي فرضها الغرب عليها بسبب غزوها أوكرانيا.

وأضاف "نعمل مع دول أخرى، مثل كوريا واليابان وقطر لمساعدة حلفائنا الأوروبيين المهدّدين بابتزاز الغاز الذي تمارسه روسيا".