إيلون ماسك يؤكد أن تويتر قد يطلب رسوما نظير الاستخدام التجاري والحكومي

يسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة

أعلن الملياردير إيلون ماسك، أن موقع "تويتر" سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، في حين أنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

وقال ماسك في تغريدة له: "تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي"، ولم يرد "تويتر" حتى الآن على طلب للتعقيب من رويترز.

https://twitter.com/i/web/status/1521630589710872576 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر، وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه "يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة".

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي"، مضيفة أن "ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة".

وكانت رويترز قد أوردت في وقت سابق هذا الأسبوع أن ماسك في محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.