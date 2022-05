إيلون ماسك يؤكد أن تويتر قد يطلب رسوما نظير الاستخدام التجاري والحكومي

أعلن الملياردير إيلون ماسك، أن موقع "تويتر" سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، في حين أنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

وقال ماسك في تغريدة له: "تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي"، ولم يرد "تويتر" حتى الآن على طلب للتعقيب من رويترز.