إسرائيل تلغي واجب إجراء فحص كورونا في مطار بن غوريون اعتبارًا من 20 أيار 22

يأتي قرار تعليق العمل بإلزامية الفحص على ضوء النتائج الأخيرة التي تشير إلى انخفاض بيانات الإصابة بفيروس كورونا

في خطوة تأتي بعد إلغاء واجب وضع الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة في إسرائيل، يتم الإعلان عن إلغاء واجب إجراء فحص كورونا في مطار بن غوريون، اعتبارًا من 20 أيار الجاري، على ما أعلن وزير الصحة نيتسان هوروفتس اليوم (الأحد). وتدارس وزير الصحة القرار بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينت. وبحسب موقع N12 فقد جاء القرار على خلفية ورود انتقادات من جانب آلاف المسافرين الذين اعتبروا المطلب معوقا ويمكن الاستغناء عنه.

أما قرار إلغاء الفحوصات في المطار فيأتي على ضوء النتائج الأخيرة التي تشير إلى انخفاض بيانات الإصابة بفيروس كورونا، وبعد نقاشات عديدة جرت بين المختصين في وزارة الصحة وموظفي هيئة المطارات. وفقًا للقرار المتفق عليه، ستقوم الهيئات المهنية ذات الصلة بصياغة آلية للحفاظ على كفاءة نظام الفحوصات في مطار بن غوريون، من أجل السماح بإعادة تفعيله بشكل سري ، كليًا أو جزئيًا عند الضرورة.

وتشمل القرارات تسهيلاً إضافيا بوجه المسافرين القادمين إلى إسرائيل، فقد وافق وزير الصحة ورئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست جلعاد كاريف، على أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، سيتم أيضًا السماح للأجانب الذين يسافرون إلى إسرائيل بإجراء الفحص المنزلي المستضد قبل ركوب الطائرة (وليس فقط عن طريق PCR). سيُطلب من السائح الذي يختار الفحص المنزلي إجراء الاختبار في غضون 24 ساعة قبل موعد المغادرة إلى إسرائيل.