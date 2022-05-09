تطبيق"تيك توك"يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

تجاوز ععد مستخدمي تطبيق "تيك توك" المليار العام الفائت حقق عام 2021 إيرادات بلغت 4,6 مليار دولار

أعلن تطبيق "تيك توك" أنه يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى على المنصة، مقتربا بالتالي من النموذج المعتمد لدى المنصات المنافسة وسيبدأ بدرس برنامج الأول "لتقاسم الإيرادات مع صناع محتوى وشخصيات عامة وناشرين صحافيين".

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج لن تشمل سوى الحسابات التي تضم مئة ألف متابع على الأقل، مؤكدا تصميمه على "تطوير حلول نقدية (...) ليشعر صناع المحتوى بأنهم مقدرون ويتلقون المكافأة المناسبة".

وذكر موقع "بيزنس أوف أبس" المتخصص أنّ تيك توك الذي تجاوز عدد مستخدميه المليار العام الفائت حقق عام 2021 إيرادات بلغت 4,6 مليار دولار، وهو رقم يعادل الإيرادات الخاصة بتطبيق سنابتشات الذي يتصفحه يومياً نحو 300 مليون مستخدم.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو مثل يوتيوب وانستغرام وسنابتشات بدأت تنفيذ خطط تتعلق بمشاركة الأرباح.