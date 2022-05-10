الاقتصاد الخليجي بالمرتبة الـ 12 عالميا والسعودية تتصدر دول الخليج بالناتج المحلي لعام 2021

جاءت الإمارات خلف السعودية في الترتيب بناتج محلي 410 مليارات دولار، ليشكل 24.4% من الناتج المحلي لدول الخليج.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 18.4% خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 1.68 تريليون دولار، مقابل 1.42 تريليون دولار في عام 2020.

وتدل بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية، على أن حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في العام الماضي بلغت نحو 49.6% بناتج 833.5 مليار دولار (3.13 تريليون ريال)، على ما جاء في روسيا اليوم باعتمادها على الاقتصادية.

ويشكل الاقتصاد الخليجي 1.75% من الاقتصاد العالمي في عام 2021 البالغ 96.29 تريليون دولار، محتلا المرتبة الـ12 عالميا، فيما كان ترتيبه الـ13 في 2020 بحصة 1.67% من العالم البالغ ناتجه في العام ذاته 85.24 تريليون دولار.

وشهد الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفاعا لجميع دول الخليج خلال عام 2021، حيث ارتفع الناتج السعودي 18.5%، والإماراتي - 14.2% والقطري - 24.3% والكويتي - 27.7% والعماني - 16.1% والبحريني – 12%.

وجاءت الإمارات خلف السعودية في الترتيب بناتج محلي 410 مليارات دولار، ليشكل 24.4% من الناتج المحلي لدول الخليج. وحلت قطر ثالثاً، بناتج محلي قيمته 179.6 مليار دولار، يمثل 10.7% من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 135.4 مليار دولار، مشكلا 8.1% من الناتج المحلي لدول الخليج.

وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 83.7 مليار دولار، يشكل 5% من الناتج المحلي الخليجي، وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 38.9 مليار دولار، يمثل 2.3% من الناتج المحلي الخليجي.