قفزة للروبل الروسي إلى مستويات قياسية هي الأولى في أكثر من عامين

بوتين: سعر الروبل يظهر أفضل الديناميكيات على مستوى العملات العالمية

تواصل العملة الروسية للجلسة الثالثة على التوالي الصعود أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، ويأتي ذلك على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. بحسب ما نشرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:36 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 23 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 63.07 روبل، وقبل ذلك في مستهل تعاملات اليوم تم تداول الدولار دون مستوى 63 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2020.

في حين جرى تداول العملة الأوروبية (اليورو) عند مستوى 65.35 روبل، وقبل ذلك في بداية التعاملات تم تداول اليورو دون مستوى 65 روبلا، وذلك لأول مرة منذ يونيو 2017ذ.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،في وقت سابق الأربعاء، أن سعر صرف العملة الروسية الوطنية الروبل آخذ في التعزيز، ويمثل أحد أفضل الديناميكيات في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع تمت فيه مناقشة كيفية تعامل روسيا مع العقوبات الغربية، حيث أكد بوتين على أن الروبل، بينما يزداد تعزيز العملة، من المحتمل أن يظهر أفضل الديناميكيات بين جميع عملات العالم.

وتابع الرئيس الروسي بأنه "على خلفية ميزان التجارة الخارجية الإيجابي القياسي، يرتفع سعر صرف العملة الوطنية أيضا" مشيرا إلى أن التضخم الأسبوعي في روسيا يتباطأ هو الآخر، حيث "انخفضت معدلاته خلال الشهر الماضي عدة مرات مقارنة بشهر مارس/ آذار".