عمدة موسكو يؤكد أن مصنع "رينو" سيصبح ملكاً للمدينة وسيقوم بإنتاج سيارات "موسكفيتش" الروسية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية تحويل مصنع "رونو" إلى ملكية السلطة المحلية لمدينة موسكو

أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الإثنين، قراره بشأن استئناف إنتاج السيارات المعروفة باسم "موسكفيتش"، مشيرا إلى أن موسكو ستعاود تصنيع سيارات "موسكفيتش" في مصنع كان ملكًا لشركة "رونو" الفرنسية التي أغلقته أخيراً .

وقال سيرغي سوبيانين، إنه قرر استئناف إنتاج سيارات من طراز "موسكفيتش" في مصنع "رونو" السابق، مؤكدا ""يتم في المرحلة الأولى تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما يتم لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية".

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ومن جهتها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عبر حسابها في تلغرام تحويل مصنع "رونو" إلى ملكية السلطة المحلية لمدينة موسكو.

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يذكر أن مجموعة "رونو" الفرنسية لصناعة السيارات كانت قد أعلنت في الآيام الأخيرة لشهر مارس/آذار تعليق "أنشطة مصنع رينو في موسكو".