عمدة موسكو يؤكد أن مصنع "رينو" سيصبح ملكاً للمدينة وسيقوم بإنتاج سيارات "موسكفيتش" الروسية

أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الإثنين، قراره بشأن استئناف إنتاج السيارات المعروفة باسم "موسكفيتش"، مشيرا إلى أن موسكو ستعاود تصنيع سيارات "موسكفيتش" في مصنع كان ملكًا لشركة "رونو" الفرنسية التي أغلقته أخيراً .

وقال سيرغي سوبيانين، إنه قرر استئناف إنتاج سيارات من طراز "موسكفيتش" في مصنع "رونو" السابق، مؤكدا ""يتم في المرحلة الأولى تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما يتم لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية".