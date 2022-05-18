شركة "ال عال" الإسرائيلية تطالب السماح لها بتنظيم رحلات إلى تركيا

كما تطالب الشركة بان يتم السماح لها بالسفر فوق المجال الجوي السعودي برحلاتها الى آسيا واستراليا

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه بعد سنوات طويلة لم تقلع خلالها شركات الطيران الإسرائيلية إلى تركيا، قامت هذه الشركة بالتوجة الى مجلس الأمن القومي الاسرائيلي وجهات أخرى مرتبطة بالموضوع ، بطلب السماح لهم السفر إلى وجهات مختلفة في تركيا.

وتعتبر تركيا الوجهة الأولى في قائمة الوجهات السياحية التي يفضلها الإسرائيليون خلال الأسابيع الأخيرة، وخلال الفترة الأخيرة هناك 20 رحلة يومية للشركات التركية بين مطار بن غوريون ووجهات مختلفة في تركيا. وذكر التقرير أن مسؤولين كبار في شركة "ال عال" يعملون مع مسؤولين سياسيين لدفع العملية قدما.

وذكر التقرير أنه في مقابل المحاولات لدفع الرحلات المباشرة لشركات الطيران الإسرائيلية إلى تركيا، في "ال عال" يحاولون دفع اتاحة الامكانية بأن يحلقوا في المجال الجوي السعودي، وذلك بعد إفتتاح وجهات مختلفة في أستراليا وآسيا بينها تايلاند، الفلبين، الهند وقريبا أيضا اليابان، هونغ كونغ، ولاحقا من الممكن الصين.

وتشدد الشركة أن موضوع فقدان المساواة والصعوبة لمواجهة المنافسة أمام الشركات القادرة على الطيران فوق الأجواء السعودية أو لتركيا وإنها تحاول التعامل مع القضية مع مسؤولين سياسيين مختلفين في إسرائيل وفي دول أخرى.