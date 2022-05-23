تقرير: معطيات مشجعة لاقتراب إسرائيل من الحصول على الاعفاء من التأشيرة الأمريكية

المسؤولون الأمريكيون لم يقدموا المعطيات الدقيقة لكنهم قالوا إنها "مشجعة وايجابية"

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا أن نسبة الإسرائيليين الذين تم رفض دخولهم إلى الولايات المتحدة إنخفضت الى ما تحت 3%، وأن المعطيات "مشجعة وايجابية". وحتى تتواصل عملية الحصول على إعفاء من التأشيرة الأمريكية للإسرائيليين، يجب أن تكون نسبة المرفوضين من الدخول أقل من 3%، والمسؤولين لم يقدموا المعطيات الدقيقة.

خلال الأشهر الأخيرة، وزيرة الداخلية آييلت شاكيد، وزير الخارجية والقسم القنصلي في وزارة الخارجية يبذلون جهودا لإنهاء حتى ايلول/سبتمبر كافة القضايا البيروقراطية والأمنية مع الأمريكيين حول الموضوع، وذلك لمنع أي تأخير بالحصول على الإعفاء.

برنامج الإعفاء، أن تم المصادقة عليه، ستحرر الإسرائيليين من الحاجة بالحصول على التأشيرة لزيارة مدتها حتى ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة. حاليا نسبة المرفوضين الإسرائيليين هي أعلى من 3% وذلك بسبب نسبة عالية من الإسرائيليين يتم ضبطهم وهم يعملون في الولايات المتحدة. اضافة لذلك يجب على إسرائيل أن تسمح للأمريكيين بالوصول إلى قاعدة المعلومات الجنائية في إسرائيل بغرض فحوصات خلفية، ايضا على كلا الطرفين الموافقة على المعاملة بالمثل التي تسمح للأمريكيين أيضا زيارة إسرائيل بدون تأشيرة.