الرئيس الإسرائيلي ضيف شرف في منتدى دافوس الاقتصادي

يشارك الرئيس الإسرائيلي في عدد من الاجتماعات الدبلوماسية مع قادة العالم والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين.

ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الثلاثاء، أن هرتسوغ سيلقي كلمة أمام منتدى دافوس الاقتصادي غدا الأربعاء ويشارك في عدد من الاجتماعات الدبلوماسية مع قادة العالم والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد حث، خلال منتدى دافوس الاقتصادي الأخير الذي انعقد فعليًا في يناير/ كانون الثاني المنصرم، المجتمع الدولي على "عدم دعم إيران ماليا، مؤكدا أن ذلك يرقى إلى الاستثمار في أنشطتها النووية غير المشروعة مثل تخصيب اليورانيوم".

وتركز مناقشات منتدى دافوس الإقتصادي الحالي الذي سينتهي في 26 مايو/ايار الجاري بشكل خاص على تعافي الاقتصاد العالمي بعد وباء كورونا، وعواقب الحرب في أوكرانيا.