English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • اقتصاد
  • روسيا تهدف إلى تصدير خمسين مليون طن من الحبوب

روسيا تهدف إلى تصدير خمسين مليون طن من الحبوب

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
حقل قمح في كراسنودار جنوب روسيا في 2011
Mikhail Mordasov (AFP/Archive)حقل قمح في كراسنودار جنوب روسيا في 2011

بوتين إنه مستعد للمساعدة في "تجاوز أزمة الغذاء" شرط رفع العقوبات عن موسكو

أعلنت روسيا الجمعة أنها تعمل بهدف تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل، في زيادة كبيرة عن الموسم الحالي على خلفية خطر حدوث أزمة غذائية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

تتراجع صادرات الحبوب الروسية حاليا بسبب العقوبات التي تضرب الشبكة اللوجستية والقطاع المالي بينما يشل هجوم الجيش الروسي صادرت أوكرانيا.

Video poster

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في منتدى للمصدرين في هذا القطاع "في هذا الموسم (2021-2022) قمنا بتصدير 35 مليون طن من الحبوب بما في ذلك 28,5 مليونًا من القمح وبحلول نهاية العام الزراعي (30 حزيران/يونيو) هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 مليون طن من الحبوب".

وأضاف أن "في الموسم المقبل (يبدأ في 01 تموز/يوليو 2022) نقدر إمكاناتنا التصديرية بنحو 50 مليون طن". وتقدر روسيا أن محصول 2022 سيبلغ 130 مليون طن مقابل 121,4 العام الماضي. 

روسيا وأوكرانيا هما قوتان زراعيتان ويغذي إنتاجهما من القمح والذرة وعباد الشمس السوق العالمية. وأدى النزاع الذي أشعلته روسيا والعقوبات الانتقامية إلى تقويض توازن الغذاء العالمي ما أثار مخاوف من حدوث أزمة خطيرة ستؤثر بشكل خاص على البلدان الأكثر فقراً. 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد للمساعدة في "تجاوز أزمة الغذاء" شرط رفع العقوبات عن موسكو مما أدى إلى اتهامه بالابتزاز.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق