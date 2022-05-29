اليابان تفتح أبوابها أمام السياح الإسرائيليين الشهر القادم

اسرائيل من الدول الاولى التي سيسمح لمواطنيها بدخول اليابان، شرط ان يكونوا متطعمين وبمجموعات

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن اليابان ستفتح أبوابها أمام السياح الإسرائيليين ابتداء من 10 حزيران/يونيو القادم.

وذكرت الصحيفة أن اليابان ستسمح خلال المرحلة الأولى للمتطعمين بثلاثة جرعات الدخول اليها ، وذلك بعد وصولهم خلال مجموعات منظمة. ومن لا يستجيب لهذه الشروط لن يسمح له الدخول، وتعتبر اليابان من آخر الدول في العالم التي بقيت مغلقة بعد أزمة كورونا.

وبحسب التقديرات، اليابان ستخفف لاحقا شروط الدخول اليها وذلك بعد عدة أسابيع من الانفتاح الأول، وستبدأ بشكل تدريجي بفتح أبوابها أمام السياح من كافة أنحاء العالم.

وتُعَرَف إسرائيل في اليابان بأنها "دولة زرقاء" أي أن الإسرائيليين مشمولين بخطة انفتاح البلاد بالمرحلة الأولى، وسيتمكنون من زيارتها، حاليا لا يوجد رحلات مباشرة الى اليابان، لكن تتوفر امكانيات مختلفة مع استراحة توقف بالطريق مثل الشركات الاماراتية وغيرها.حاليا بقيت تايوان والصين الدول الجذابة في آسيا والتي لا تزال مغلقة ولا تستقبل سياحا.