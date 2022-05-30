انطلاق الإجراء الرابع للبحث عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل

الاجراء التنافسي للبحث عن الطاقة بهدف حشد الدعم لأوروبا بعد الازمة جراء الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار في مؤتمر صحافي صباح اليوم عن إطلاق إجراء تنافسي رابع للبحث عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل.

وذلك على ضوء الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على تزويد الغاز الطبيعي للقارة الأوروبية، أمرت وزيرة الطاقة العاملين في وزارتها تعجيل التجهيزات الاستراتيجية لانطلاق الإجراء الرابع للتنقيب عن الغاز الطبيعي، ويوم أمس أبلغت الوزيرة المديرة العامة لوزارتها ليئور شيلات أن تقوم بإطلاق الإجراء.

وقالت الهرار "دولة إسرائيل تحشد المساعدة لأوروبا بتنويع مصادرها للطاقة. أزمة الطاقة العالمية تشكل فرصة لدولة إسرائيل لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك الى جانب المخاوف الصادقة والحقيقية إزاء ما يجري في أوروبا".

وأضافت أنه:"بالتناسب مع سياستي العام الماضي، تركزت وزارة الطاقة بالعمل على دفع الطاقة المتجددة وإزالة العوائق البيروقراطية والتنظيمية، بهدف تسهيل ربط الطاقة المتحدة ولتكوين أساس متين لمواصلة التعزيز المكثف لربط الطاقة المتجددة".

وتابعت الوزيرة :"دولة إسرائيل تحشد لأوروبا بتنويع مصادر طاقتها. أزمة الطاقة العالمية تشكل فرصة لدولة إسرائيل لإنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب المخاوف الصادقة والحقيقية لما يجري في أوروبا. وزارة الطاقة تحت رئاستي تعمل على ضمان أمن الطاقة لدولة إسرائيل، تنوع مصادرنا والاستثمار بالطاقة المتجددة، واحتياطات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي للعقود القادمة".