إسرائيل توقع مع الإمارات على اتفاقية تجارة حرة الأولى من نوعها مع دولة عربية

وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الثلاثاء على اتفاقية تجارة حرة هي الأولى من نوعها على مستوى العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة إلى زيادة التجارة بين الدولتين إلى 5 مليارات دولار في غضون خمس سنوات. وتشير التقديرات حاليًا إلى أن التجارة بانتهاء عام 2022 ستصل إلى ملياري دولار

وكانت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، قد أعلنت الإثنين، أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقية تجارة حرة في دبي الثلاثاء في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 في المئة من المنتجات، بما في ذلك الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل الاتفاقية أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات و"إسرائيل" في 2020، ضمن اتفاقيات التطبيع التي تمت بوساطة أمريكية، وشملت أيضاً البحرين والمغرب، ومنذ ذلك التاريخ جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين أبوظبي وإسرائيل في مجالات مختلفة.