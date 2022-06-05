تجارة الألماس محور أساسي في العلاقات الإسرائيلية الهندية

تجارة الألماس مع الهند تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي التجارة العامة بين إسرائيل والهند، ما يشكل 1,5 مليار

ساهم الألماس في نسج علاقات اقتصادية ودبلوماسية محورية بين الهند وإسرائيل. وأوضح بوعز مولدوسكي، مدير بورصة الألماس الإسرائيلية أن "تجارة صناعة الألماس مع الهند تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي التجارة العامة بين إسرائيل والهند، ما يشكل 1,5 مليار دولار سنوياً. نحن نصدّر الأحجار الخام ولا سيما المصقولة منها".

وفيما تستورد إسرائيل الأحجار الخام من جميع أنحاء العالم، تتخصص الشركات الهندية في صقلها وتحويلها إلى أحجار لامعة.

في مكتبه الصغير في بورصة الألماس قرب تل أبيب، يعرض رجل الأعمال الهندي برافين كوكاديا بفخر مجموعته الخاصة من الأحجار الكريمة التي تشكل جزءا من قطاع أساسي في العلاقات بين بلده الأم وإسرائيل.

ويقول برافين كوكاديا: "عندما افتتحت مكتباً في إسرائيل، تعلمت أشياء كثيرة هنا. فنحن لم نكن نمتلك في الهند، في 1998 و1999، تكنولوجيا كما في إسرائيل. قاموا هنا بتطبيق تقنيات كثيرة. لذلك تعلمت من هنا، وبدأت العمل (في تجارة الماس) هنالك أيضاً (في الهند)، وقمت باستيراد بعض الآلات من إسرائيل.