فرنسا تجري مفاوضات مع الامارات لايجاد "بدائل" للنفط الروسي

وزير المالية الفرنسي يعلن عن مناقشات جارية مع ابو ظبي لبحث بدائل عن النفط الروسي

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد أن بلادة تجري مباحثات مع دولة الإمارات العربية بهدف البحث عن بدائل للنفط الروسي، حيث أقر الاتحاد الاوروبي حجبه بصورة تدريجية عن دول الاتحاد.

وبحسب إذاعة "أوروبا 1" التي نقلت عن لومير قوله، إن "هناك مناقشات جارية مع الإمارات لإيجاد بديل للنفط الروسي، دون التأثير على حاجة السوق المحلية".

وفي نهاية الأسبوع الماضي وافق الاتحاد الاوروبي على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تشمل حظر النفط الروسي المنقول عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري.

الحظر التدريجي سيؤثر على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر خط "دروجبا" بحلول نهاية العام، وستتأثر وفق الأوروبيين الواردات الروسية بأكثر من 90 بالمئة.

وقال لومير في هذا السياق، إن أبو ظبي يمكن أن تكون "على الأقل بديلاً موقتًا من النفط والديزل الروسيين".

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم بعد الولايات المتحدة، بمعدل إنتاج يومي 11.3 مليون برميل، معظمه كان يتجه إلى أوروبا.