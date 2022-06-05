English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • اقتصاد
  • فرنسا تجري مفاوضات مع الامارات لايجاد "بدائل" للنفط الروسي

فرنسا تجري مفاوضات مع الامارات لايجاد "بدائل" للنفط الروسي

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والأمن الرقمي الفرنسي برونو لو مير في وزارة الاقتصاد في باريس في 30 مايو 2022
Eric PIERMONT / AFPوزير الاقتصاد والمالية والصناعة والأمن الرقمي الفرنسي برونو لو مير في وزارة الاقتصاد في باريس في 30 مايو 2022

وزير المالية الفرنسي يعلن عن مناقشات جارية مع ابو ظبي لبحث بدائل عن النفط الروسي

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد أن بلادة تجري مباحثات مع دولة الإمارات العربية بهدف البحث عن بدائل للنفط الروسي، حيث أقر الاتحاد الاوروبي حجبه بصورة تدريجية عن دول الاتحاد. 

Video poster

وبحسب إذاعة "أوروبا 1" التي نقلت عن لومير قوله، إن "هناك مناقشات جارية مع الإمارات لإيجاد بديل للنفط الروسي، دون التأثير على حاجة السوق المحلية". 

وفي نهاية الأسبوع الماضي وافق الاتحاد الاوروبي على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تشمل حظر النفط الروسي المنقول عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري. 

الحظر التدريجي سيؤثر على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر خط "دروجبا" بحلول نهاية العام، وستتأثر وفق الأوروبيين الواردات الروسية بأكثر من 90 بالمئة. 

 وقال لومير في هذا السياق، إن أبو ظبي يمكن أن تكون "على الأقل بديلاً موقتًا من النفط والديزل الروسيين". 

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم بعد الولايات المتحدة، بمعدل إنتاج يومي 11.3 مليون برميل، معظمه كان يتجه إلى أوروبا. 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق