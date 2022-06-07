"بلومبرغ": العقوبات المفروضة على روسيا أضرت بالعالم بأسره

هذه العقوبات أثبتت فشلها أيضا "حتى ضد الأنظمة الضعيفة مثل كوبا، بينما عرضت مليارات الأشخاص حول العالم للتضخم

أشار مقال نشرته وكالة بلومبيرغ إلى أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا أثبتت أنها غير فعالة وأثارت مجاعة عالمية، بحسب النشر في روسيا اليوم.

وقال كاتب المقال بانكاج ميشرا "إن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا تدابير تقييدية ضد موسكو دون مراعاة تداعيات الخطوة على الدول الأخرى، لافتًا إلى أن الخطوات غير المنهجية القائمة بشكل أساسي على المصلحة الذاتية، كان مصيرها دائما الفشل". وشدد على أن الدول الغربية فشلت في الضغط على روسيا بمساعدة العقوبات.

ولتعزيز موقفه، أوضح ميشرا أن هذه العقوبات أثبتت فشلها أيضا "حتى ضد الأنظمة الضعيفة مثل كوبا، بينما عرضت مليارات الأشخاص حول العالم للتضخم والجوع".

وحذرت الأمم المتحدة عدة مرات، على خلفية الحرب التي أعلنتها روسيا على أوكرانيا، من حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب نقص الحبوب. واتهمت الدول الغربية روسيا بعرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ورفضت موسكو بشكل قاطع هذه الاتهامات.

في المقابل أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "إنه لا توجد مشاكل في تصدير الحبوب من أوكرانيا، ودعا السلطات الأوكرانية لإخلاء الموانئ من أجل المرور الآمن للسفن. كذلك أشار بوتين إلى أنه يمكن أيضا تصدير الحبوب على طول نهر الدانوب عبر رومانيا وهنغاريا وبولندا. وأوضح أن أرخص طريق يمر عبر بيلاروس، لكن من أجل ذلك يجب على الدول الغربية رفع العقوبات.