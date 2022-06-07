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إسرائيل سترفع عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون اليها من غزة إلى 15 ألف

i24news

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عمال فلسطينيون ينتظرون عند معبر إيريز في بيت حانون ، شمال قطاع غزة ، في انتظار دخول إسرائيل للعمل ، 13 مارس ، 2022.
Photo by Attia Muhammed/Flash90عمال فلسطينيون ينتظرون عند معبر إيريز في بيت حانون ، شمال قطاع غزة ، في انتظار دخول إسرائيل للعمل ، 13 مارس ، 2022.

رئيس الحكومة الاسرائيلية ابلغ اعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن القرار

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت صرح خلال القسم المغلق لمناقشات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأنه أمر برفع عدد العمال الفلسطينيين الذين سيدخلون إسرائيل من قطاع غزة. 

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وأقر بينيت بأن الحصة سترتفع الى 15 ألف عامل فلسطيني، مقارنة بـ12 ألف عامل اليوم. 

هيئة البث الرسمية قال إن القرار بالموضوع اتخذ في الجهاز الأمني وبموافقة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس قبل عدة أسابيع وقبل يوم القدس. 

واضافت "كان" بأن بينيت أطلع أعضاء لجنة الخارجية والأمن حول القرار، وذكر القناة الإسرائيلية بأنها علمت بأن رسالة تتعلق بالموضوع تم نقلها إلى حركة حماس. 

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