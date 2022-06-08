غرف تجارة دبي ستفتح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل

يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع حجم التجارة بين إسرائيل والامارات وسيساعد الشركات الإسرائيلية التوسع دوليا

أعلنت غرف تجارة دبي الدولية نيتها فتح مكتب تمثيلي لها في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، والذي سيعمل على تسهيل التجارة والاستثمارات بين مجتمعات الأعمال في دبي وإسرائيل.

وبحسب النشر في "يسرائيل هيوم" سيعمل المكتب في إسرائيل على مساعدة الشركات الإسرائيلية لرفع مستوى أنشطتهم في دولة الإمارات العربية بهدف توسيع مجال وصولهم إلى الأسواق الدولية في أنحاء الخليج العربي، إفريقيا وآسيا.

ومنذ توقيع اتفاقيات إبراهيم ارتفع حجم التجارة بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية بشكل كبير وبلغ عام 2021 885 مليون دولار.

الإعلان عن القرار جاء خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرف تجارة دبي، ووزيرة التجارة والاقتصاد الإسرائيلي اورنا باربيباي، بحضور مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد اوهيد كوهين، والسفير الإسرائيلي في الإمارات أمير حايك وممثلين آخرين من كلا البلدين.

ويأتي الإعلان عن إقامة المكتب التمثيلي في إسرائيل بعد مصادقة مجلس إدارة الغرفة التجارية مؤخرا على الاستراتيجية الجديدة، والرامية الى رفع مكانة دبي كمركز أعمال دولي وسوق مفضل للشركات الدولية.