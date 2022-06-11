ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى خمسة دولارات

تخطى سعر الوقود السبت للمرة الأولى معدّل خمسة دولارات للغالون الواحد من البنزين الممتاز (3,78 ليترات) في الولايات المتحدة، بحسب بيانات الجمعية الأميركية لسائقي السيارات.

ويُشكّل ذلك خبرًا سيئًا لإدارة جو بايدن قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر. وارتفع متوسط سعر غالون البنزين بنسبة 62% بعدما سجّل قبل عام 3,077 دولارات.

وتأتي الزيادة عقب ارتفاع أسعار النفط التي كانت قد انهارت في بداية جائحة كوفيد-19 بسبب نقص الطلب لكنها تعافت مع انتعاش النشاط الاقتصادي. وقفزت الأسعار بشكل خاص منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير وفرض عقوبات على روسيا التي تُعدّ منتجًا رئيسيًا للنفط. ويتمّ تداول برميل النفط الخام حاليًا بأكثر من 120 دولارًا في لندن ونيويورك.

وبحسب أرقام نشرتها الإدارة الأميركية الجمعة، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 34,6% في أيار/مايو مقارنة بأسعار أيار/مايو 2021.

وساهم ارتفاع الأسعار في الارتفاع العام لأسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة والتي سجلت زيادة نسبتها 8,6% على أساس سنوي في أيار/مايو، ما يُعدّ ارتفاعا قياسيا منذ 40 عامًا.