اسرائيل والهند في اتصالات متقدمة نحو التوقيع على اتفاقية تجارة حرة

وفد هندي يصل إسرائيل لاجراء مباحثات قبل استئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة

اعلنت وزارة الاقتصاد الاسرائيلية في بيان أن طاقم رفيع من وزارة التجارة والصناعة الهندية وصل بداية الأسبوع الى إسرائيل واجتمعوا مع نظرائهم من ادارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الاسرائيلي، بهدف وضع قواعد إطارية وتنسيق التوقعات قبل استئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة.

المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، د.رون مالكا الذي شغل قبل عام منصب السفير الإسرائيلي في الهند استقبل الطاقم الحكومي الهندي وشدد مع انطلاق النقاشات على الاهمية والرغبة لدى كلا الحكومتين في اسرئيل والهند، باستئناف المفاوضات وابرام الاتفاقية.

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة اورنا باربيباي إن "العلاقة بين إسرائيل والهند، هي علاقة شراكة استراتيجية، نحن نتقاسم تحديات مشابهة في عدد كبير من المجالات، من الزراعة، المناخ والمياه وحتى أمن الدولة، التكنلوجيا المالية والسايبر. اتفاقية التجارة الحرة، عندما سيتم توقيعها ستمنح التعاون القائم، دفعة كبيرة الى الأمام".

وبلغ حجم التجارة الكلي بين اسرائيل والهند بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2021 نحو 6.33 مليار دولار، من بينها 3.6 مليار تصدير و 2.6 مليار استيراد، اسرائيل تقوم بالتصدير للهند بشكل اساسي: الجواهر والأحجار الكريمة (40%)، ادوات كهربائية (28%)، كيميائيات (11%)، معدات طبية (6%)، بينما تستورد من الهند بشكل أساسي: الجواهر والأحجار الكريمة (44%) ، أجهزة كهربائية (10%)، كيميائيات (8%).