المغرب يشرع قريبا في تصدير غاز تندرارة نحو أوربا عبر الأنبوب المغاربي

أعلنت ساوند إنرجي"أن جميع الأعمال الأساسية انتهت في تندرارة بما فيها حفر الخزان الخاص بالغاز الطبيعي المسال"

أفادت شركة ساوند إنرجي البريطانية على حسابها في تويتر، بأن "الأشعال الأساسية في حقل تندرارة (شرق المغرب) للغاز وصلت إلى نهايتها" مشيرة إلى أن "حوض التبخير ومنصة إشعال الغاز، هي الأخرى وصلت إلى مرحلتها النهائية"

وكانت ذات الشركة قد أعلنت في مارس/آذار المنصرم، عن طور جديد يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير امتياز إنتاج حقل تندرارة؛ لدعم إمكانات الغاز في المغرب.وأوضحت الشركة أنذاك أنه تم التوصل إلى اتفاقية ربط خط أنابيب، بخط غاز المغرب العربي-أوروبا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وكانت شركة ساوند إنرجي قد أعلنت -في وقت سابق تمديد الموعد النهائي للوفاء بشروط صفقة توريد الغاز من حقل تندرارة في المغرب لمدة 3 أشهر أخرى.