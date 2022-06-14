رئيسة المفوضية الاوروبية من اسرائيل: "يجب ان نفك ارتباطنا بالغاز الروسي"

رئيسة المفوضية الاوروبية تجري زيارة الى اسرائيل سعيا لدفع شراء اوروبا الغاز الاسرائيلي

تتواجد رئيسة المفوضية الاوروبية د. اورسولا فون در لاين هذه الايام في زيارة لإسرائيل، وستدفع خلالها لموضوع شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى اوروبا، وطالبت فون در لاين صباح اليوم خلال احتفال في جامعة بن غوريون في النقب لمضاعفة التعاون بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي على خلفية أزمة الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ، ولم تتطرق بتاتا للعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين ومباحثات الاتفاق النووي مع ايران.

وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار غردت اليوم في تويتر:"لقد أقمنا في آذار/مارس الماضي طواقم تعمل مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي الاسرائيلي الى اوروبا، سأواصل خلق اقتصاد طاقة موثوق به وفعال يكون مثالا يحتذى به أمام العالم".

وحصلت فون در لين التي تترأس الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي منذ عام 2019، على شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة "بن غوريون "في النقب ، بسبب عملها على دفع الديموقراطية، السلام والوحدة بين الدول وعلى صداقتها العميقة مع إسرائيل ومحاربتها معاداة السامية.

وصرحت فون في كلمتها إن "الاتحاد الاوروبي وإسرائيل من المفترض أن يكونوا أصدقاء وحلفاء" وبشكل مفاجئ لم تتطرق في كلمتها بالمرة الى قضايا تشكل مصدر الصراع بين الجانبين-العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين والمباحثات النووية مع ايران التي يلعب فيها الاتحاد الاوروبي دورا مركزيا من إجل استئناف العمل بالاتفاق بين طهران والدول العظمى.

وقالت فون ان روسيا بدأت قطع الغاز عن جزء من الدول الاوروبية مشيرة الى أن الحرب شددت حاجة الاتحاد الاوروبي للانفصال عن مصادر الطاقة الروسية، وبرأيها الأزمة توفر فرصة لاسرائيل وللاتحاد للتعاون في مجال الطاقة، مشيرة الى مشاريع مركزية في البحر المتوسط- كابل طاقة تحت الماء وانبوب غاز- يمكن ان تسامح في مكافحة تغيير المناخ.

وطالبت رئيسة المفوضية "حان الوقت لوضع تعاوننا لمن يحتاج الكفاح من اجل المناخ" وتابعت"يجب علينا استخدام المعلومات المتوفرة لدينا لجلب الابتكار والتكنلوجيا لتحويل العالم الى مكان أفضل. حتى يتمكن أولادنا من تجربته في جميع الفصول".

واشارت الى تحد كبير اضافي يقف امام الاتحاد الاوروبي وهو ضعف الديموقراطيات بسبب انتشار معلومات مغلوطة، تدخل جهات خارجية بالانتخابات ، القومية كراهية الغرباء ومعاداة السامية، وشددت "يجب علينا تقوية ديموقراطياتنا، والدفاع عن حرية الاعلام، حرب الجهاز القضائي، والدفاع عن ديموقراطية صحية هو امرصعب لكنه ضروري".

وكانت استعرضت بوقت سابق من هذا العام استراتيجية غير مسبوقة للاتحاد الاوروبي لمكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية في القارة، وأوضحت فون في كلمتها بأن هذه الأهداف في لب نشاط الاتحاد. وقالت :"قصة اوروبا هي قصة الشعب اليهودي، اوروبا مبنية على القيم اليهودية للمسؤولية ، الصدق والتضامن" واضافت :"تقريبا بعد 80 عاما من المحرقة، هناك حياة يهودية مزدهرة ، لكن معاداة السامية لم تختفي. تسمم مجتمعات واعتداءات تحدث في اوروبا. جميع الجيل يجب ان يتحمل المسؤولية بأن ذلك الماضي لا يعود، الشعب اليهودي سيواصل اضاءة اوروبا على مدار سنوات عديدة".