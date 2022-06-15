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اسرائيل تفتح مجالها الجوي لصالح الرحلات الجوية المتوجهة لقطر في شهر المونديال

i24news

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تثبيت العد التنازلي لبدء كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر على طول واجهة الدوحة البحرية في 17 مايو 2022
KARIM JAAFAR / AFPتثبيت العد التنازلي لبدء كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر على طول واجهة الدوحة البحرية في 17 مايو 2022

الاتفاق الذي اعلنت عنه وزارة المواصلات الاسرائيلي يساهم بتوفير مسار قصير ومباشر للشركات المختلفة

اعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية انه بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي وسلطة الطيران المدني الإسرائيلي، تم التوصل إلى تفاهمات مع سلطات الطيران الأردني والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية بفتح المجال الجوي الإسرائيلي في شهر المونديال بهدف توفير مسار قصير ومباشر لشركات الطيران المختلفة من اوروبا والولايات المتحدة إلى قطرة والعودة من هناك. 

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وبحسب البيان الصادر عن سلطة المطارات الاسرائيلية أفيد أن وحدة إدارة النقل الجوي-رقابة تل- أبيب التابعة لسلطة المطارات ستدير عملية النقل الجوي الذي ستدخل إسرائيل من المجال الجوي القبرصي الى المجال الجوي الأردني من جهة الشرق وبالعكس من جهة الغرب، توقعات الرحلات في شهر المونديال فوق إسرائيل تظهر ارتفاعا بمئات المرات بكمية الرحلات التي ستستخدم المجال الجوي الإسرائيلي في طريق الذهاب والإياب من وإلى قطر. 

وزيرة المواصلات الإسرائيلي ميراف ميخائيلي صرحت تعليقا على ما ورد أعلاه :"دولة إسرائيل تكشف عن روح رياضية وتتيح فتح حدودها الجوية لصالح ركاب الرحلات، وزارة المواصلات برئاستي تكشف عن مرونة مهنية أمام شركات الطيران والدول المختلفة، أرحب بالتعاون ويسعدني بتعزيز تعاونات إقليمية أخرى".

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