إسرائيل توقع على اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى اوروبا

جرى التوقيع في القاهرة حيث سيتم نقل الغاز الطبيعي الاسرائيلي الى مصر وتحويله الى سائل ونقله لاوروبا

وقعت إسرائيل على اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي مع الاتحاد الاوروبي في احتفال جرى صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، ويأتي الاتفاق بعد طلب أوروبي ،جاء بعد البحث عن بدائل للغاز الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب النشر في القناة "13" سافرت وزيرة الطاقة كارين الهرار امس إلى القاهرة للإجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومع مفوضة الاتحاد الأوروبي اورسولا فون در لين، وزير الطاقة اليوناني وممثلين آخرين. من المتوقع أن ترسي الاتفاقية عملية تدفق الغاز من إسرائيل عن طريق مصر ومن هناك إلى اوروبا.

جميع الأطراف الموقعين على الاتفاق يفهمون أن تحقيقه يرتبط بالحفاظ على أمن الطاقة، والذي بموجبه تكون الأفضلية للسوق المحلي. ايضا في إطار الاتفاق سيتم توفير الغاز الطبيعي لأغراض الطاقة عام 2030 وبعد ذلك فإت استهلاكه في اوروبا سيقل تدريجيا حتى عام 2050. الاتفاق يعمل ايضا على اعداد خطة لتبسيط وتوحيد الغاز الطبيعي لاوروبا.

أيضا بموجب الاتفاق، الاتحاد الاوروبي سيشجع الشركات الأوروبية للمشاركة بعمليات تنافسية للبحث وانتاج الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية في إسرائيل ومصر. الأطراف سيعززون ايضا دراسة امكانية التقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقالت الوزيرة الهرار في مؤتمر صحافي في القاهرة :"إسرائيل، مصر والاتحاد الأوروبي وقعوا على التزام لنقل الغاز الطبيعي وذلك لمواجهة أزمة الطاقة. هذا الإعلان لأولئك الذين يرون في منطقتنا فقط قوات سيئة وصراعات. هذا الاتفاق يظهر بأننا نمهد طريقا جديدة من الشراكة، التضامن والاستقرار. نحن نغير النظرة الينا في المنطقة".