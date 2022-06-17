فرنسا لم تعد تتلقى أي غاز روسي عبر خطوط الأنابيب

خفضت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة شحناتها إلى الدول الأوروبية بشكل كبير في الأيام الأخيرة

أعلنت الشركة المشرفة على شبكة نقل الغاز الفرنسية "جي ار تي غاز" (GRTgaz) الجمعة، عدم تلقي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب منذ 15 حزيران/يونيو ، مع "انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا".

خفضت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة شحناتها إلى الدول الأوروبية بشكل كبير في الأيام الأخيرة، لا سيما إلى ألمانيا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، ما يمكن أن يكون تسبب بانقطاع الإمدادات إلى فرنسا. لكن الشركة الفرنسية طمأنت إلى المخزونات الفرنسية التي تبلغ 56 بالمئة في مقابل 50 بالمئة عادة في التاريخ نفسه.

وانخفضت التدفقات بنسبة 60 بالمئة منذ بداية العام، وتعمل نقطة الاستيراد هذه بنسبة 10 بالمئة فقط من طاقتها "منذ بداية عام 2022"، وفق "جي ار تي غاز". ومنذ يومين، انخفض التوريد إلى الصفر.

ولا تعرف "جي ار تي غاز" سبب الانخفاض، لكنه يأتي في وقت خفضت فيه "غازبروم" بشكل كبير شحنات الغاز إلى ألمانيا، عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1".