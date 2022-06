الإمارات تمنح ترخيصاً لتشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية

أفادت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، أمس الجمعة، أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، منحت ترخيصاً لتشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وأضافت الوكالة، أن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسون، قال إن "شركة نواة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ستتولى الإشراف على الاستعداد للتشغيل التجاري بعد حصولها على الرخصة".