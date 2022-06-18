الإمارات تمنح ترخيصاً لتشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية

بموجب الرخصة، أصبحت "نواة" مفوضة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام 60 المقبلة

أفادت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، أمس الجمعة، أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، منحت ترخيصاً لتشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وأضافت الوكالة، أن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسون، قال إن "شركة نواة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ستتولى الإشراف على الاستعداد للتشغيل التجاري بعد حصولها على الرخصة".

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ومن جانبه، أكد مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يمثل إعلان اليوم محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات كونها أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وهو يعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدى 14 عاماً في بناء برنامجها للطاقة النووية".

وبموجب الرخصة، أصبحت "نواة" مفوضة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.

وعند اكتمال محطة البراكة، التي تقوم ببنائها شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، ستضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميغاوات، أي ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب في الإمارات.

وتم الانتهاء من بناء الوحدة في منطقة الظفرة بأبوظبي العام الماضي، وستبدأ العمل وإنتاج الكهرباء النظيفة في عام 2023، وفقاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتعتبر محطة براكة النووية أول محطة طاقة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي.

يذكر أنه في مطلع أغسطس/آب 2020، أعلنت الإمارات تشغيل أول محطاتها النووية في حقل براكة، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي.