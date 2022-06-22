إدارة تويتر توصي المساهمين بالتصويت بالموافقة على بيع الموقع لإيلون ماسك

ذكرت الشبكة أن "عرض إيلون ماسك البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر اقترب خطوة من التصويت

أوصى مجلس إدارة شركة موقع تويتر، أمس الثلاثاء، المساهمين بالتصويت للموافقة على شراء الموقع بقيمة 44 مليار دولار من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك بعد اقتراحه ذلك لأول مرة في أبريل/نيسان.

وقالت الشركة في بيان لها، إن مجلس إدارتها "أوصى، بالإجماع، المساهمين على التصويت لصالح البيع المقترح للشركة لماسك مقابل 44 مليار دولار"، مؤكدة، أن "المجلس أكد أن صفقة الاستحواذ في مصلحة الشركة". حسب ما ذكرته شبكة "إن. بي. سي" نيوز الأميركية

وذكرت الشبكة أن "عرض إيلون ماسك البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر اقترب خطوة من التصويت، مما قد يمهد الطريق أمام الصفقة للمضي قدما".

وأشارت شبكة "إن. بي. سي" نيوز الأميركية، أنه "إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة، سيحصل أصحاب المصلحة على 54.20 دولارا لكل سهم من الأسهم العادية في الشركة، وهو علاوة كبيرة على سعر السهم البالغ 39.31 دولارا الذي تم تداوله على تويتر قبل أن يكشف ماسك عن شرائه لحصة 9% في الشركة".

وكان إيلون ماسك أعرب عن رغبته، الأسبوع الماضي، في إتمام عملية الاستحواذ على "تويتر" خلال أول اجتماع رسمي افتراضي جمعه بموظفي موقع التغريدات، على الرغم من أن أسهم منصة التواصل الاجتماعي لا تزال أقل بكثير من سعر العرض.

في 25 أبريل/نيسان الماضي، أبرم ماسك، اتفاقاً لشراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، ما يمنحه سيطرة شخصية على واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيراً بالعالم.