سريلانكا: رئيس الوزراء يعلن انهيار اقتصاد البلاد

لاقتصاد يتداعى تحت وطأة الديون الثقيلة وعائدات السياحة المفقودة والتأثيرات الأخرى لكورونا وارتفاع التكاليف

أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينغ، اليوم الأربعاء، "انهيار" اقتصاد بلاده بالكامل، محذرا من أن الوضع أصبح أكثر خطورة من مجرد نقص في الغذاء والطاقة، مشيرا إلى أنه "لم تعد قادرة على شراء النفط المستورد" وأصبحت في وضع "أكثر خطورة".

جاءت تصريحات ويكرمسينغ والذي هو في نفس وزير المالية المكلف بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، في خطاب للبرلمان أن "الاقتصاد يتداعى تحت وطأة الديون الثقيلة وعائدات السياحة المفقودة والتأثيرات الأخرى لجائحة كورونا وارتفاع تكاليف السلع".

وأضاف ويكرمسينغ: "نحن نواجه الآن وضعا أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء. لقد انهار اقتصادنا بالكامل. هذه هي أخطر قضية معروضة علينا اليوم".وتابع: "حاليًا ، تبلغ ديون شركة سيلان بتروليوم 700 مليون دولار.. ونتيجة لذلك، لا يوجد بلد أو منظمة في العالم على استعداد لتزويدنا بالوقود. بل إنهم يترددون في توفير الوقود مقابل النقود".

وقال ويكريمسينغ إن الحكومة فشلت في التحرك في الوقت المناسب لتغيير الوضع ، حيث تضاءلت الاحتياطيات الأجنبية لسريلانكا.وتابع: "لو تم اتخاذ خطوات على الأقل لإبطاء انهيار الاقتصاد في البداية، لما كنا نواجه هذا الوضع الصعب اليوم. لكننا خسرنا هذه الفرصة.. إننا نشهد الآن بوادر سقوط محتمل إلى الحضيض".

وكانت سريلانكا قد أعلنت بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام.وهي تنتظر نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.ويجب أن تدفع سريلانكا التزامات بقيمة 5 مليارات دولار في المتوسط سنويًا حتى عام 2026.