تقرير : بضائع تركيا وشركاتها ستدخل الأراضي السعودية

وأضافت الصحيفة، أن "محكمة تركية قررت إسقاط القضية ضد 26 متهماً بشأن مقتل الصحفي السعودي"

أفادت صحيفة "صباح" التركية، أمس الجمعة، أن الخلافات التجارية الناجمة عن التوترات بين السعودية وتركيا اقتربت من نهايتها، مؤكدة أنه اعتباراً من الأمس "ستدخل البضائع التركية إلى السعودية دون انتظار في الجمارك"، وذلك بعد مقاطعة غير معلنة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها نشرته، أن "محكمة تركية قررت إسقاط القضية ضد 26 متهماً بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مردفة "أنه "سيتم إصدار التأشيرات التجارية على الفور، فيما ستختفي مشكلة عدم قبول الشركات التركية في المناقصات على الأراضي السعودي".

وأوضحت الصحيفة أن "السعودية قدمت ثلاثة عروض للجانب التركي؛ أولها الذهاب لاستثمارات مشتركة في دولة ثالثة، وإنشاء معرض تركي، ثم السماح للشركات التركية بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية بقيمة 3.3 ترليونات دولار"، وتوقعت أن "يتجاوز حجم التجارة الذي انخفض بسبب الخلافات السياسية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة لتركيا على بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وفي السياق قررت المحكمة الجنائية العليا في مدينة إسطنبول التركية، إسقاط القضية ضد 26 متهماً بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في أكتوبر 2018.