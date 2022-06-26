إسرائيل: مجلس الوزراء يوافق على "خطة المليون" لتقليص السفر بالسيارات الخاصة بمليون سفرية سنويا

تهدف الخطة إلى تقليل استخدام المركبات الخاصة وتشجيع التنقل في المواصلات العامة، لتقليل الازدحام على الطرق

وافقت الحكومة اليوم (الأحد)، على "خطة المليون" لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة النقل ميراف ميخائيلي لتقليص 5٪ من السفر بالسيارات الخاصة، أي توفير معدل مليون سفرية، سنويًا. وعقب بينيت على ذلك بالقول "تعد خطة المليون رسالة مهمة للجمهور في دولة إسرائيل. الهدف من البرنامج هو تقليل استخدام المركبات الخاصة وتشجيع استخدام وسائل النقل العام للتخفيف من الاختناقات المرورية على المدى القصير والمتوسط".

ومن جانبها قالت وزيرة النقل والأمان على الطرق عضو الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب العمل: "نشعر جميعًا بالازدحام على طرق البلاد، واليوم أكثر من أي وقت مضى ندرك أن الحل يتمثل في الانتقال إلى المواصلات العامة واستخدام القطارات والحافلات والمشي وركوب الدراجات." خطة المليون " هي بشرى كبيرة للجمهور الإسرائيلي وستؤدي على المدى القريب إلى تقليص عدد السفريات بالسيارة الخاصة وذلك ثمرة سياسة واسعة النطاق تروج لها وزارة النقل تحت قيادتي لقلب الهرم ووضع المواصلات العامة في المقدمة". وشكرت الوزيرة بدورها كافة الشركاء الذين أدركوا أهمية القرار في هذا التوقيت وبذلوا الجهود حتى تخرج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ.

وتهدف هذه الخطة إلى تقليل استخدام المركبات الخاصة وتشجيع التنقل في المواصلات العامة، من أجل تقليل الازدحام على الطرق.

وتتضمن الخطة التي تمت صياغتها بالاشتراك مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية والوزارات الحكومية وغيرها من الهيئات العامة، عشرات الإجراءات التي ستسمح بتصحيح الخلل الذي دفع إلى تفضيل استخدام المركبات الخاصة على حساب المواصلات العامة، وتعزيز المواصلات العامة وتسريع العمل بالمشاريع التي تهدف إلى تقليص السفر بالسيارات الخاصة.

تشتمل الخطة على عدة نواح منها تحسين نظام المواصلات العامة، وإلغاء الحوافز لامتلاك سيارة خاصة، والتغييرات في سوق العمل، والدفع باتجاه تطبيق القرارات العملياتية.