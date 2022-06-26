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بايدن:مجموعة السبع تنوي استثمار 600 مليار دولار ببرنامج عالمي للبنى التحتية

AFP

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الرئيس الأمريكي جو بايدن (إلى اليسار) يتحدث إلى جانب قادة آخرين لمجموعة السبع في قلعة إلماو ، جنوب ألمانيا ، في 26 يونيو 2022.
JONATHAN ERNST / POOL / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن (إلى اليسار) يتحدث إلى جانب قادة آخرين لمجموعة السبع في قلعة إلماو ، جنوب ألمانيا ، في 26 يونيو 2022.

يأتي هذا المشروع في مواجهة المشاريع الواسعة النطاق التي تمولها الصين

كشف الرئيس الامريكي جو بايدن أن مجموعة السبع أطلقت اليوم برنامجا هائلا للاستثمارات في الدول النامية، وتبلغ قيمته 600 مليار دولار وتهدف الى الرد على المشاريع الواسعة النطاق التي تمولها الصين. 

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واعلن البيت الابيض قبيل خطاب لبايدن يكشف فيه هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا، "مع الشركاء في مجموعة السبع، نسعى الى جمع 600 مليار دولار بحلول العام 2027 من أجل استثمارات عالمية في البنى التحتية". 

من جانبه أكد الرئيس الأميركي أن هذا البرنامج يقوم على "قيم مشتركة" مثل "الشفافية" وكذلك احترام حقوق العمال والبيئة والمساواة بين الجنسين.وقال "نحن نقدم خيارات أفضل".ولم يذكر بايدن ولا القادة الآخرون الصين بالاسم، لكنهم لمّحوا إليها بشكل واضح. 

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الدول الشريكة للغرب "لديها خيار" الذهاب إلى الديموقراطيات بدلا من بكين لتطوير شبكات الكهرباء أو البنى التحتية الطبية. 

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