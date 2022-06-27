تراجع أسعار النفط مع مناقشة "جي 7" النووي الإيران وعقوبات روسيا

"جي 7"تناقش خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية وفرض عقوبات جديدة

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل،صباح اليوم الإثنين، بعد أن أدت المخاوف الاقتصادية العالمية إلى تقليص توقعات الطلب على النفط، بسبب احتمال اتخاذ إجراءات بشأن صادرات النفط الروسية وإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة الدول السبع الأسبوع الجاري خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات التي لا تؤدي إلى تفاقم التضخم.

ومن بين هذه الإجراءات وضع حد أقصى لسعر صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية بهدف تقليص عائدات روسيا مع الحد من إلحاق ضرر بالاقتصادات الأخرى.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3 في المئة إلى 111.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.8 في المئة الجمعة المنصرم. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 106.08 دولار للبرميل بانخفاض 1.54 دولار أو 1.4 في المئة بعد ارتفاعها 3.2 في المئة في الجلسة السابقة.

وسجلت تعاقدات الخامين ثاني انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي مع تعزيز ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وإثارة مخاوف من الركود.

لكن أسعار النفط ظلت مدعومة جيدا فوق 100 دولار للبرميل مع استمرار قلة المعروض من الخام والمنتجات النفطية بسبب العقوبات الغربية على النفط الروسي.