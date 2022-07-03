بايدن يطالب أصحاب محطات الوقود بتخفيض الأسعار: "هذا وقت حرب وخطر عالمي"

بايدن: "خفّضوا الأسعار التي تفرضونها عند المضخة بحيث تعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء المنتج. قوموا بذلك حالا"

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليل السبت الأحد رسالة إلى أصحاب محطات الوقود على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، على نحو غيرمسبوق ساهمت في تأجيجه الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في تويتر: "رسالتي إلى الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة واضحة: هذا وقت حرب وخطر عالمي. خفّضوا الأسعار التي تفرضونها عند المضخة بحيث تعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء المنتج. قوموا بذلك حالا".

ويفيد موقع سكاي نيوز، أن تضخم الأسعار هو الأعلى منذ نحو 40 عاما ويقدر بأكثر من 8 بالمائة، وقد فشلت جهود بايدن حتى الآن في لجمه، ولعل الزيارة الوشيكة إلى السعودية تحمل في طياتها انفراجًا للمواطن الأمريكي.

واقترح بايدن المدفوع بالقلق على مستقبله السياسي، تعليق ضريبة فيدرالية على الوقود لمدة 3 أشهر، لتخفيض الأسعار، لكن قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية قالت إن هذا الأمر لن يحدث فرقا كبيرا، فهي أقل من 4 بالمئة من سعر لتر البنزين الواحد.

ويهدد الارتفاع الكبير في أسعار السلع وخاصة الوقود بتنامي استياء الأميركيين، وقد ينعكس ذلك على المسار السياسي وخسارة الحزب الديمقراطي، في انتخابات التجديد النصفي،أواخر العام الجاري.