قطر الأولى عالمياً بين أكبر 10 مانحين لمفوضية اللاجئين

تصدرّت الدوحة المرتبة الأولى بين أكبر 10 مانحين للمساهمات متعددة السنوات للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين على مستوى العالم، وفق ما أعلن صندوق قطر للتنمية، أمس الأحد، حسب النشر في الخليج أون لاين.

