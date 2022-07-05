قطر الأولى عالمياً بين أكبر 10 مانحين لمفوضية اللاجئين

وقعت المفوضية الأممية عام 2020 اتفاقية مع قطر للاستعانة بأسطول طائراتها في شحن مواد الإغاثة الأساسية

تصدرّت الدوحة المرتبة الأولى بين أكبر 10 مانحين للمساهمات متعددة السنوات للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين على مستوى العالم، وفق ما أعلن صندوق قطر للتنمية، أمس الأحد، حسب النشر في الخليج أون لاين.

https://twitter.com/i/web/status/1543526135723687936 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وترتبط مفوضية اللاجئين بشراكات مع العديد من المؤسسات والجمعيات القطرية، من بينها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة "صلتك"، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها من المنظمات. ووقعت المفوضية الأممية في العام 2020، اتفاقية شراكة لمدة عامين مع الخطوط الجوية القطرية، بهدف الاستعانة بأسطول طائراتها في شحن مواد الإغاثة الأساسية إلى جميع أنحاء العالم.

وقال الصندوق، في تغريدة على حسابه بتويتر: إن "قطر تبوأت المرتبة الأولى من بين أكبر 10 مانحين للمساهمات متعددة السنوات، من بين أكبر 20 جهة مانحة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على مستوى العالم". وأضاف "يعمل صندوق قطر للتنمية جنباً إلى جنب مع شريكه الاستراتيجي المفوضية لمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم".

وتمتلك المفوضية التي تخصص نحو 40% من تمويلها السنوي لتنفيذ برامج ومشاريع توفر الحماية والحلول للاجئين، شراكات مع أكثرمن 900 شريك من بينهم منظمات غير حكومية ومؤسسات حكومية ووكالات أممية.