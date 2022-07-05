إسبانيا تضبط ثلاث غواصات مسيرة جنوب البلاد لتهريب المخدرات من المغرب

كل غواصة مسيرة مزودة بـ 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا لتكون قادرة على تحمل حمولات كبيرة

أعلنت الشرطة الإسبانية في بيان، أمس الإثنين، عن ضبطت ثلاث غواصات مسيرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا وفككت عصابة مكونة من ثمانية اشخاص يشتبه في أنها تصنعها خلال عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس في جنوب إسبانيا.

وتعتقد الشرطة أن العصابة صنعت هذه الغواصات المسيرة_كل منها مزودة ما يصل إلى 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا) لتكون "قادرة على تحمل حمولات كبيرة" لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى. وقال البيان "هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق".

وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب والذي يمتد على 15 كيلومترا فقط.وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية "لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".