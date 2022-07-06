شركة “بين اند جيري” الأمريكية ترفع دعوى قضائية لمنع بيع منتجاتها في الضفة الغربية

ذكرت الشركة أن شركة يونيليفر أعلنت عن بيع اسمها ونشاطها التجاري في إسرائيل رغم اعتراض مجلس إدارة

أكدت شركة المرطبات “بين اند جيري” الأميركية، أمس الثلاثاء، أنها ستقاضي الشركة الأم المالكة للجزء الأكبر من أسهمها “يونيليفير” لمنعها من عقد اتفاق مع شركة إسرائيلية يسمح ببيع منتجاتها في الضفة الغربية.

وفي الشكوى القانونية التي قدمت أمس الثلاثاء، ذكرت الشركة أن شركة يونيليفر أعلنت عن بيع اسمها ونشاطها التجاري في إسرائيل رغم اعتراض مجلس إدارة بن آند جيري في انتهاك لاتفاقية الاستحواذ.

تقول الدعوى إن شركة “يونيليفير” انتهكت صفقة الاستحواذ مع “بين اند جيري” بإعلانها عن اتفاق الأسبوع الماضي مع بائع إسرائيلي ينتج ويوزع الآيس كريم في البلاد لمواصلة المبيعات في الضفة الغربية ، بعد أن قال مجلس إدارة “بين اند جيري” إنه أوقف المبيعات في الأراضي الفلسطينية العام الماضي.

وتؤكد القضية أن مجلس الإدارة “توصل إلى قراره بأن مبيعات منتجات بن آند جيري في الضفة الغربية لا تتماشى مع قيم الشركة”، ولهذا السبب أراد إنهاء اتفاقية الترخيص مع الموزع الإسرائيلي في المقام الأول، وقالت الشركة في بيان لها اليوم : “ما زلنا نعتقد أنه يتعارض مع قيم الشركة بيع منتجاتنا في الأرض الفلسطينية”.

وأشادت إسرائيل بالاتفاق بين شركة يونيليفر والمصنع الإسرائيلي ووصفوه بأنه انتصار كبير ضد حركة المقاطعة ضد إسرائيل.