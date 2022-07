وفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اليوم الأربعاء، وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ‏"أوبك"، محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاماً

وقال ميلي كياري، "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو"، موضحاً أن "الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء"، مضيفا أن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي"، حسب موقع العربية.

وأشار كياري، إلى أن باركيندو، توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري، وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا.