وفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو

وأشار كياري، إلى أن باركيندو، توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اليوم الأربعاء، وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ‏"أوبك"، محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاماً

وقال ميلي كياري، "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو"، موضحاً أن "الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء"، مضيفا أن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي"، حسب موقع العربية.

وأشار كياري، إلى أن باركيندو، توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري، وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا.

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وكان باركيندو قال في الخطاب، إن قطاع النفط والغاز "محاصر" بسبب ضعف الاستثمار على مدى أعوام، مضيفاً أن ما ترتب على ذلك من نقص الإمدادات يمكن أن يتحسن إذا سُمح بتدفق إنتاج إضافي من إيران وفنزويلا.

وعين باركيندو أميناً عاماً لمنظمة "أوبك" في أغسطس 2016، وشغل سابقاً منصب الأمين العام بالإنابة خلال عام 2006.

ومثّل نيجيريا في اللجنة الاقتصادية لمنظمة "أوبك" خلال الفترة 1993-2008 بقيادة مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية خلال 2009-2010، وترأس الوفد التقني النيجيري للمفاوضات حول المناخ في الأمم المتحدة منذ عام 1991.