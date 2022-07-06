الحرب في أوكرانيا: "توتال إنرجي" تعلن التخلي عن حصتها في حقل نفطي روسي

المجموعة الفرنسية ستنفصل تماما عن هذا المشروع الذي أنتج "أكثر من 20 مليون طن" من النفط منذ عام 1999

أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها باعت حصتها البالغة 20 في المئة في حقل "خارياجا" النفطي في المنطقة التابعة لروسيا من القطب الشمالي إلى شركة "زاروبيجنيفت" الروسية، كما أعلنت بأنها ستتوقف عن الاستثمار في مشاريع جديدة في روسيا.

وأشارت مجموعة الطاقة العملاقة في بيان إلى أنه "تماشيا مع مبادئ عملنا المنصوص عليها في 22 آذار/مارس بشأن فك ارتباطنا بالنفط الروسي.. وافقت توتال إنرجي على نقل 20% من مصالحها المتبقية إلى زاروبيجنيفت"، مضيفة أن هذه "الصفقة بانتظار موافقة السلطات الروسية".

وجاء في بيان على موقع "زاروبيجنيفت" أن المجموعة الفرنسية ستنفصل تماما عن هذا المشروع الذي أنتج "أكثر من 20 مليون طن" من النفط منذ إطلاقه عام 1999 و"حقق لروسيا عائدات تبلغ قيمتها أكثر من أربعة مليارات دولار".

وعام 2016، باعت "توتال إنرجي" جزءا من حصتها في الحقل ذاته إلى شركة "زاروبيجنيفت"، لتتراجع حصتها من 40 إلى 20 في المئة.

وفي أواخر نيسان/أبريل، أعلنت مجموعة الطاقة الفرنسية "بدء الانسحاب" من روسيا على وقع غزو أوكرانيا واستهلاك 4,1 مليار من الأصول المرتبطة خصوصا بمشروع غاز Arctic LNG 2 بعدما أوقفت تمويل المشروع.