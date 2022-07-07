تقرير: وزارة الطاقة الإسرائيلية عارضت النشر حول هجمات مسيرات حزب الله على منصة كاريش

قلق وزارة الطاقة الإسرائيلية ينبع من أن ذلك يمكن أن يضر بالمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مصدر مطلع أن وزارة الطاقة الإسرائيلية عارضت الموافقات على النشر حول هجمات طائرات حزب الله المسيرة على منصة كاريش، وذكر التقرير أن الوزارة مارست ضغوطاتها أكثر من مرة لعدم النشر حول هذه الهجمات.

قلق الوزارة ينبع من أن ذلك يضر بالمصالح الاقتصادية لإسرائيل، بما في ذلك انتاج الغاز الذي من المتوقع أن يبدأ في المنصة بعد شهرين في ايلول/سبتمبر القادم، وزارة الطاقة عقبت على ما ورد إن "الوزارة تمرر رسائلها بالمواضيع الأمنية للجهات ذات الصلة وليس للإعلام، الوزارة ستواصل الحفاظ على أمن الطاقة لدولة إسرائيل".

وافيد أمس أن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة اطلقها حزب الله من لبنان ، حيث أنه في يوم الاربعاء 29 حزيران/يونيو رصدت أجهزة كشف الجيش الإسرائيلي جسم طائر بطريقة من لبنان تجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية تجاه منصة الغاز كاريش وقام الجيش الإسرائيلي بإسقاطه.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"قواتنا أسقطت الجسم الطائر من مسافة بعيدة عن الحدود البحرية، ولم يكن هناك أي تهديد أو خطر. الطائرة المسيرة لحزب الله أسقطت في المنطقة البحرية اللبنانية" واضاف الجيش الإسرائيلي بأن الأمر لم يتم النشر عنه بسبب معايير عملياتية وليس من منطلق رغبة لإخفاء الحدث عن الجمهور.