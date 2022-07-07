اسرائيل توقع اتفاقا جديدا يقربها جدا من دخول البرنامج الأمريكي المرموق للإعفاء من التأشيرة

البرنامج الأمريكي المرموق للاعفاء من التأشيرة يحتاج الى تلبية عدد من الخطوات لدخول اسرائيل اليه

على خلفية تأخر دخول إسرائيل الى البرنامج المرموق الذي يعفي مواطنيها من التأشيره لدخول الولايات المتحدة، وقع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف مع وزيرة الداخلية آييلت شاكيد ونائب السفير الأمريكي لدى إسرائيل جوناثان شراير على اتفاق يرتبط بقضية تبادل المعلومات (PCSC)، وبحسب "واينت" يعتبر الاتفاق خطوة نحو دفع عملية الاعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين.

وكجزء من عملية دخول إسرائيل الى البرنامج المرموق VWP، وهو برنامج أمريكي للإعفاء من التأشيرة، يجب على إسرائيل مثل باقي الدول تلبية عدد من الشروط المطلوبة التي تتيح لها ذلك.وكانت إسرائيل وقعت في شهر آذار/مارس على أول اتفاق تعاون معلومات واليوم وقعت على الاتفاق الثاني، والذي يعتبر الاتفاق المركزي، الذي سيتيح تبادل المعلومات هذه المرة مع FBI.

في إطار اتفاق تبادل المعلومات بين البلدين سيتم التحقق 1000 مرة سنويا من بصمات أصابع تم أخذها من الدول الأخرى، والسؤال حول مواطنين ادينوا بمخالفات جنائية شديدة. وقال نائب السفير الأمريكي لدى اسرائيل جوناثان شراير :"الاتفاق هام للتعاون بين البلدين، وايضا خطوة نحو تقدم انضمام إسرائيل الى برنامج الإعفاء من التأشيرة، وسيتيح لشراكة قوية أكثر بين البلدين".

وزيرة الداخلية آييلت شاكيد قالت خلال توقيع الاتفاق الأخير:"وقعنا كافة الاتفاقيات مع الادارة الأمريكية التي تتيح لنا الاعفاء من التأشيرة، الآن بقي لنا إنهاء التشريعات، آمل أن يتعقل الليكود ويتيح لنا انهاء هذه التشريعات، وفي حال حدوث ذلك، مواطنو إسرائيل سيتمتعون بالاعفاء من التأشيرة بداية العام القادم"